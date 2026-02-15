Endurecen castigos a diputados faltistas con descuentos y expulsión temporal

Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria, 15 de febrero.– El Congreso del Estado de Tamaulipas aprobó sanciones más severas contra diputados que falten a sus obligaciones, incluyendo descuentos automáticos a su salario y la posibilidad de ser separados del cargo por reincidencia.

La reforma fue promovida por el legislador Eliphaleth Gómez Lozano, quien argumentó que las ausencias constantes provocaban sesiones sin quórum y deterioraban la imagen del Poder Legislativo ante la ciudadanía.

La nueva normativa obliga a los diputados a asistir puntualmente a sesiones del Pleno, comisiones y comités, bajo advertencia de sanciones económicas sin excepción por bancada o posición política.

Quienes acumulen tres faltas consecutivas o seis alternadas en un periodo podrán ser suspendidos y sustituidos por sus suplentes, quedando fuera de las decisiones legislativas mientras dure la sanción.

Además, se establecieron límites a la presentación indiscriminada de iniciativas para evitar simulación, obligando a los promoventes a defender personalmente sus propuestas en tribuna.

El impulsor de la reforma sostuvo que cada ausencia injustificada equivale a dejar sin representación a miles de ciudadanos, por lo que la asistencia se convierte en una obligación ineludible.

Con estas medidas, el Congreso pretende imponer disciplina interna y recuperar credibilidad pública mediante sanciones que impactan directamente en el desempeño y permanencia de los legisladores.