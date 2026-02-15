Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria, 15 de febrero.– El Instituto Electoral de Tamaulipas, IETAM, absorbió funciones de transparencia que antes correspondían al desaparecido ITAIT, incluyendo más de 180 expedientes sin resolver relacionados con solicitudes de información a partidos políticos.

El consejero presidente Juan José Ramos Charre explicó que la nueva responsabilidad obligó a reestructurar áreas internas para supervisar el cumplimiento de obligaciones de transparencia por parte de institutos políticos con registro local.

Detalló que el Órgano Interno de Control ahora actúa como instancia garante para verificar que los partidos publiquen datos sobre financiamiento, actividades y decisiones, en un contexto de mayor escrutinio público.

La autoridad electoral también reforzó su Unidad de Transparencia para atender solicitudes dirigidas tanto al propio instituto como a organizaciones ciudadanas y aspirantes independientes, con el fin de evitar rezagos en la información pública.

Ramos Charre señaló que los expedientes heredados se encuentran en proceso de revisión, y subrayó que la rendición de cuentas partidista se volvió prioritaria ante la ausencia de un órgano especializado en la materia.

El funcionario sostuvo que esta transición representa un cambio de fondo en el sistema de vigilancia institucional, al concentrar en la autoridad electoral tareas que antes estaban dispersas.

Con ello, el organismo busca garantizar que el acceso a la información no se debilite y que los partidos mantengan abiertos sus registros financieros y administrativos a la ciudadanía.