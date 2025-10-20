Proyectan incremento del 6% en presupuesto de Tamaulipas para 2026

Congreso prevé recibir el paquete fiscal antes del 10 de diciembre para su análisis y aprobación

Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria, 20 de octubre.– El Congreso del Estado de Tamaulipas se alista para analizar un presupuesto que podría aumentar entre un 4 y un 6 por ciento en 2026, de acuerdo con estimaciones del diputado local Isidro Vargas Fernández, quien anticipó un ligero crecimiento del gasto público para el próximo año.

El legislador morenista señaló que la Secretaría de Finanzas enviará el proyecto del paquete económico antes del 10 de diciembre, fecha límite establecida por la Constitución local, con el fin de permitir un análisis amplio por parte de las comisiones legislativas.

“Estamos por iniciar la revisión del paquete fiscal de Tamaulipas; confiamos en que el Ejecutivo lo remita antes del plazo legal para poder estudiarlo y dictaminarlo con oportunidad”, explicó Vargas Fernández.

Durante 2025, el Congreso autorizó un presupuesto estatal de 77 mil 363 millones 520 mil pesos, por lo que un incremento de hasta el 6 por ciento significaría una bolsa cercana a los 82 mil millones de pesos para el ejercicio 2026.

El diputado detalló que el paquete económico se construye con base en las propuestas de las dependencias estatales, organismos autónomos y entes públicos, además de considerar la coordinación con la Federación para definir el gasto federalizado.

Vargas Fernández advirtió que las recientes inundaciones registradas en varias entidades del país podrían modificar la distribución de recursos federales, ya que parte del presupuesto nacional se redirigirá a la atención de zonas afectadas.

Sin embargo, confió en que Tamaulipas mantendrá sin recortes las partidas federales destinadas a los sectores de bienestar, educación y salud, al tratarse de áreas prioritarias para la operación de los programas sociales y de infraestructura básica.