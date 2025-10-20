Aumentan en Tamaulipas casos de enfermedades intestinales por calor

Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria. 20 de octubre.– Las enfermedades intestinales se han disparado en Tamaulipas durante 2025, con más de 128 mil personas afectadas entre enero y septiembre, una cifra que coloca al estado en el séptimo lugar nacional en incidencia, según la Secretaría de Salud Federal.

El reporte de la Vigilancia Epidemiológica, con corte al 28 de septiembre, señala que se confirmaron 128 mil 371 casos en la entidad, de los cuales 69 mil 735 corresponden a mujeres y 58 mil 636 a hombres, una tendencia que las autoridades atribuyen al calor extremo y a la deficiente higiene alimentaria.

El documento oficial detalla que los padecimientos intestinales aumentan durante los meses más cálidos, cuando los alimentos tienden a descomponerse con mayor rapidez y el agua se contamina con microorganismos causantes de diarreas e infecciones.

Entre las enfermedades más comunes destaca la amebiasis intestinal, con mil 519 casos reportados, de los cuales 917 corresponden a mujeres y 632 a hombres, mientras que la intoxicación alimentaria bacteriana suma 298 casos en el mismo periodo.

A nivel nacional, Tamaulipas se encuentra solo por debajo de Chiapas, Ciudad de México, Jalisco, Estado de México, Puebla y Veracruz, entidades que concentran los mayores índices de este tipo de padecimientos.

Los servicios de salud advierten que la combinación de altas temperaturas, consumo de agua sin tratamiento y alimentos contaminados incrementa el riesgo de brotes, especialmente en zonas rurales y con escaso acceso a saneamiento.

Ante la situación, la Secretaría de Salud exhortó a la población a reforzar las medidas de prevención, como hervir o desinfectar el agua, lavar frutas y verduras antes de consumirlas y evitar la compra de alimentos preparados en la vía pública.