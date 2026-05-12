Ciudad Victoria, 12 de mayo.- El Congreso del Estado descartó que exista una persecución política en contra del ex alcalde de Matamoros y actual diputado federal, Mario López Hernández, luego de las observaciones realizadas a las cuentas públicas de su administración.

El presidente de la Comisión de Finanzas del Congreso local, Isidro Vargas Fernández, aseguró que el procedimiento corresponde únicamente a revisiones hechas por la Auditoría Superior del Estado (ASE), por lo que rechazó que haya motivaciones políticas detrás del caso.

Lo anterior ocurre después de que López Hernández acusara a figuras estatales de Morena de presuntamente traficar combustible ilegal.

Vargas Fernández explicó que las observaciones detectadas deberán ser aclaradas por los ex funcionarios de Matamoros, incluido el propio ex alcalde, dentro de los plazos establecidos por la ley.

Las irregularidades en la cuenta pública 2023 del gobierno municipal de Matamoros ascenderían a alrededor de 300 millones de pesos, de acuerdo con información dada a conocer la semana pasada por el diputado Humberto Prieto Herrera.

«Es un procedimiento que la Auditoría Superior está llevando a cabo. Cuando hay observaciones hay un plazo en el que deben desahogar las mismas, y en este caso corresponde a Mario López, pues tendrá que presentar las solventaciones», expuso.

El legislador local señaló que, en caso de comprobarse delitos relacionados con el manejo de recursos públicos, la Auditoría Superior del Estado deberá presentar las denuncias correspondientes.

Además, recordó que los delitos por malversación de recursos públicos prescriben en un periodo de cinco años y, si son considerados graves, hasta en siete años, por lo que afirmó que el Congreso todavía está en tiempo de resolver la situación de las cuentas públicas de López Hernández.