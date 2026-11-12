Cuestiona diputado de Morena resultados de la Auditoría Superior en Tamaulipas

Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria, 12 de noviembre.- La falta de resultados contundentes en el combate a la corrupción y la impunidad en Tamaulipas llevó al diputado local de Morena, Isidro Vargas Fernández, a cuestionar el desempeño de la Auditoría Superior del Estado (ASE) y plantear una evaluación de la gestión de su titular.

El legislador consideró que el trabajo de fiscalización no ha respondido a las expectativas, particularmente frente a las irregularidades que, afirmó, dejó la administración estatal anterior, por lo que llamó a revisar los avances alcanzados por el organismo encargado de vigilar el uso de los recursos públicos.

“Creo que en lo particular los resultados que ha dado la Auditoría Superior del Estado han sido insuficientes para poder combatir la corrupción y la impunidad en Tamaulipas, el gobierno pasado nos dejó varias marcas que creo que no hemos avanzado y es importante que nosotros en el movimiento de la Cuarta Transformación tengamos que dar esos resultados porque si no vamos a fallar en una promesa de campaña”, expresó.

Vargas Fernández sostuvo que la autocrítica debe alcanzar también a las instituciones responsables de fiscalizar el gasto público, por lo que consideró necesario determinar hasta dónde ha sido efectiva la gestión del Auditor Superior del Estado y qué resultados ha entregado en el combate a las irregularidades.

El diputado también mencionó la reforma constitucional en materia de fiscalización presentada en el Senado de la República, al señalar que es necesario revisar el funcionamiento de los órganos auditores y fortalecer los mecanismos de vigilancia sobre el ejercicio de los recursos públicos.

En sus cuestionamientos, el morenista también se refirió a la relación institucional entre la Auditoría Superior y el Congreso de Tamaulipas, al considerar que debe existir respeto a las atribuciones del Poder Legislativo, del cual depende constitucionalmente el organismo fiscalizador.

Otro de los señalamientos estuvo relacionado con la ceremonia por los 25 años de la Auditoría Superior del Estado, pues cuestionó que el acto se realizara fuera de las instalaciones del Congreso local y que no se concediera la palabra al presidente de la Mesa Directiva, quien también encabeza la Comisión de Vigilancia.

Vargas Fernández insistió en que el desempeño de la ASE debe revisarse a partir de sus resultados y de su capacidad para contribuir al combate de la corrupción, al considerar que la fiscalización en Tamaulipas necesita ofrecer respuestas más efectivas frente a las exigencias de transparencia e impunidad.