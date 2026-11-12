Siete compañías de Tamaulipas superan metas de reciclaje de Profepa

Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria, 12 de noviembre.- Siete empresas y cuatro instituciones de Tamaulipas superaron las metas de recolección y aprovechamiento de plásticos de un solo uso, por lo que recibieron menciones honoríficas de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).

Entre las compañías reconocidas se encuentran C&D Technologies Reynosa, Teleplan de México, Bard Reynosa, OHD Operators de México, Terminal Marítima de Altamira, Eólica Vicente Guerrero y Kemet de México, que desarrollaron proyectos para recuperar y dar un nuevo aprovechamiento a estos materiales.

Los resultados cobran relevancia ante el volumen de basura que se genera en el Estado, donde cada habitante produce en promedio 1.075 kilogramos de residuos al día, de acuerdo con los datos incluidos en la información de la dependencia federal.

Con una población aproximada de 3.6 millones de personas, Tamaulipas genera más de 3 mil 800 toneladas de basura diariamente, entre las que se encuentran plásticos de un solo uso que representan un problema por el prolongado tiempo que tardan en degradarse.

Las empresas distinguidas participaron en proyectos de economía circular enfocados en reducir la cantidad de desechos y recuperar materiales que pueden reincorporarse a los procesos productivos, en lugar de terminar como basura.

Las menciones honoríficas fueron entregadas en instalaciones de la Profepa, como parte de una campaña que también contempló acciones para el aprovechamiento de textiles usados y que promovió la colaboración entre el sector productivo y las instituciones públicas.

El manejo de los residuos representa uno de los retos ambientales para Tamaulipas, debido a la cantidad de basura que se produce diariamente y a la necesidad de mejorar su recolección, separación y aprovechamiento.

Los reconocimientos otorgados a las siete compañías y cuatro instituciones destacan los resultados de sus proyectos, aunque el volumen de desechos que se genera en la entidad mantiene vigente el desafío de reducir el uso de materiales desechables y evitar que terminen contaminando el entorno.