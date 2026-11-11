Alista PRI nuevas denuncias por presuntos actos anticipados de campaña en Tamaulipas

Por José Gregorio Aguilar

Miércoles 11 de noviembre del 2027

Bruno Díaz asegura que ya existe una denuncia presentada ante el INE y adelanta que integran tres expedientes más contra actores políticos adelantados.

El presidente estatal del PRI, Bruno Díaz Lara, informó que su partido prepara nuevas denuncias ante las autoridades electorales por presuntos actos anticipados de campaña cometidos por aspirantes y figuras políticas que participan en actividades de promoción rumbo al proceso electoral de 2027.

El dirigente señaló que el PRI ya presentó anteriormente una denuncia ante el Instituto Nacional Electoral (INE) relacionada con actividades que, a juicio del partido, constituyeron posicionamiento anticipado de algunos aspirantes vinculados a Morena.

Explicó que actualmente el tricolor documenta diversos actos realizados por figuras políticas que participan en asambleas, encuentros territoriales y actividades de promoción pública fuera de los tiempos electorales establecidos.

«Estamos documentando cada uno de los sucesos que está haciendo Morena y sus aspirantes», sostuvo.

Díaz Lara afirmó que el partido integra expedientes con evidencia para evitar que las denuncias se sustenten únicamente en declaraciones políticas.

En ese sentido, adelantó que en Tamaulipas ya tienen identificados tres casos que se encuentran en proceso de integración jurídica para su eventual presentación ante las autoridades electorales.

El líder priista insistió en que Morena ha rebasado los límites permitidos por la legislación electoral, aunque reconoció que corresponderá a las instituciones competentes determinar si existe alguna infracción.

Asimismo, sostuvo que el PRI mantendrá vigilancia permanente sobre las actividades de los distintos actores políticos conforme avance el proceso electoral local.

Por último, reiteró que su partido buscará competir con candidatos propios y aseguró que en las próximas semanas presentarán perfiles que, dijo, cuentan con experiencia y trabajo probado en sus respectivos municipios y distritos