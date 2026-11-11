Tamaulipas prevé presentar su paquete económico ante el Congreso a principios de diciembre

Francisco Medina Guerrero

CIUDAD VICTORIA.- El Gobierno de Tamaulipas prevé presentar su paquete económico ante el Congreso estatal a principios de diciembre, una vez que concluya la revisión de ingresos y egresos. El secretario de Finanzas, Carlos Irán Ramírez González, señaló que la propuesta buscará impulsar el crecimiento y mantener la disciplina financiera.

El funcionario dijo que el presupuesto federal aprobado, por 10.6 billones, da mayor certeza para elaborar el proyecto estatal. Añadió que contempla una actualización sobre un posible financiamiento por 1.7, aunque no precisó la unidad, así como una reducción de recursos para el Instituto Nacional Electoral y una reasignación a la Comisión Nacional de Búsqueda.

“Tenemos expectativas muy buenas, con un crecimiento mínimo de entre 3.5 y 5 por ciento. Vamos a hacer un esfuerzo para que sea el paquete económico con el mayor incremento de los últimos 10 años”, afirmó Ramírez González.

Sobre la situación financiera de la entidad, el secretario indicó que Tamaulipas ocupa el cuarto lugar nacional entre los estados con finanzas más sanas. También informó que recientemente obtuvo una mejora en su calificación crediticia, que ubicó en AA menos, y atribuyó los resultados a los ingresos y a la disciplina financiera.

Ramírez González agregó que el Gobierno estatal ha recibido reconocimientos federales por el manejo de las finanzas y atribuyó la estrategia a las directrices del gobernador Américo Villarreal Anaya.

La Secretaría de Finanzas trabaja actualmente en la parte de ingresos y en la miscelánea fiscal. El Secretario indicó que la semana siguiente revisaría el presupuesto de egresos, con el objetivo de cerrar el ejercicio sin subejercicios.