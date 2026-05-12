Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria, 12 de mayo.- Ante la alerta internacional por casos de hantavirus, el diputado local Alberto Moctezuma Castillo pidió reforzar la vigilancia sanitaria en Tamaulipas, especialmente en el puerto de Altamira, donde arriban embarcaciones provenientes del extranjero.

El legislador advirtió que la entidad no debe minimizar la preocupación mundial por este virus, luego de que en otros países se han reportado contagios y defunciones.

«La verdad es una alerta internacional porque sí ha habido defunciones por ese problema viral, entonces que se hagan los cercos sanitarios para evitar que se dé una pandemia», expuso.

Moctezuma Castillo señaló que aunque Tamaulipas no recibe cruceros internacionales de pasajeros, sí es necesario establecer medidas preventivas en los puntos de entrada marítimos del estado.

Indicó que en el puerto de Altamira debe instalarse un cerco sanitario para revisar y vigilar a las personas que llegan de otros países, con el fin de detectar posibles riesgos de contagio.

El diputado sostuvo que las autoridades de salud deben mantenerse atentas y no confiarse, aun cuando hasta ahora en México no se han confirmado casos relacionados con este virus.

También consideró importante comenzar a analizar posibles medicamentos o vacunas que puedan utilizarse en caso de que el hantavirus llegue a representar un riesgo mayor para la población.