Karely Ruiz quiere apoyar a jóvenes con sus estudios tras sufrir violento robo en su casa

Karely Ruiz sorprendió a sus seguidores al revelar que ahora busca apoyar económicamente a jóvenes que necesiten recursos para continuar con sus estudios. La creadora de contenido, quien constantemente ha mostrado su lado solidario con refugios y organizaciones dedicadas a los animales, anunció que quiere ampliar sus donaciones y ayudar también a quienes buscan continuar con su preparación académica.

“Me gustaría apoyar a chicos/as que quieran estudiar con algún apoyo ”, escribió Karely en redes sociales, donde explicó que su intención es contribuir para que más jóvenes puedan seguir estudiando pese a las dificultades económicas.

La influencer también adelantó que continuará apoyando a los animales y que próximamente realizará una donación de alimento. “No solo fundaciones de mascotas que también quiero hacer donación de alimento en estos días, así que vamos apoyar a la gente con estudios”, señaló.

Incluso, con el sentido del humor que suele caracterizarla, Karely confesó que ella misma tiene deseos de regresar a los estudios. “De hecho yo también quiero estudiar jaja siempre fui bien inteligente, pero me ganó la pt****aaaa bb ” , escribió.

Este nuevo propósito llega después del complicado momento que vivió recientemente, cuando Karely Ruiz fue víctima de un violento robo en su domicilio ubicado en la colonia Las Puentes, en San Nicolás de los Garza, Nuevo León. El hecho ocurrió durante la madrugada y, de acuerdo con los reportes, un grupo de hombres armados ingresó a la vivienda y sometió a su esposo, quien habría sido golpeado durante el asalto.

Tras darse a conocer el incidente, surgieron versiones que apuntaban a un supuesto intento de secuestro de la influencer. Sin embargo, posteriormente se aclaró que no se trató de un secuestro, sino de un robo con violencia, por lo que las autoridades investigaron los hechos bajo esa línea.

El atraco también generó preocupación debido al monto de lo sustraído. De acuerdo con los reportes sobre el caso, los delincuentes se llevaron alrededor de 20 mil pesos en efectivo, además de joyería cuyo valor habría sido de aproximadamente 200 mil pesos, así como otros objetos y aparatos electrónicos.

El episodio generó una ola de preocupación entre los seguidores de Karely, especialmente por la violencia con la que habría ocurrido el robo y porque los responsables habrían ingresado directamente a su vivienda.

Tras cambiarse de domicilio, la creadora de contenido ha continuado con sus actividades y ahora decidió compartir una iniciativa de carácter social. Karely busca que parte de sus recursos se destinen a jóvenes que necesitan apoyo económico para continuar con su educación.

La regiomontana también ha utilizado anteriormente sus redes sociales para mostrar su interés por ayudar a animales en situación vulnerable, particularmente mediante donaciones a refugios y alimento para mascotas.

Ahora, su intención es extender ese respaldo a otras causas y brindar oportunidades a jóvenes que tengan el deseo de estudiar. “Me gustaría apoyar a chicos/as que quieran estudiar con algún apoyo ” , reiteró en su mensaje.

Por ahora, Karely Ruiz no ha detallado cómo seleccionará a los beneficiarios ni cuál será el monto de los apoyos, pero dejó claro que la educación se convirtió en una de las nuevas causas que quiere respaldar, mientras continúa con las acciones de ayuda que ya realiza en favor de los animales.