Karely Ruíz es comparada con Gomita por presunto acoso de su papá

Karely Ruíz ha dado de qué hablar una vez más, al bailar con su padre y por la forma en la que él reacciona al bailar con ella, ha sido comparado con el papá de Gomita por presunto acoso sexual.

La regiomontana siempre da mucho de qué hablar, por el tipo de contenido que acostumbran a seguirla sus más fieles fans, además de algunas personas que no siempre la quieren y lo demuestran en sus comentarios.

Por ello, en esta ocasión, se ha criticado también a su padre, quien en uno de los videos que compartió la influencer, trata de tocarla indebidamente, por lo que ha sido comparado con el papá de Gomita.

En el video se muestra a Karely bailando como normalemente lo hace con un vestido de color café mientras se encuentra junto a su papá, y ambos están muy felices.

Sin embargo, no todo es normal en el video, pues mientras bailan, el señor Javier Maya trata de tocarla de una manera en la que ha desatado muchas críticas en redes sociales.

Y es que se puede ver claramente que intenta tomarla de la cintura, mientras que la modelo de OnlyFans al darse cuenta de ello, toma su brazo y lo mueve a otro lado, mientras que se ríe frente a la cámara.

Esto es algo que también se pudo ver con el papá de la ahora influencer, Aracely Díaz, quien actualmente no tiene contacto con ella, debido a las declaraciones que ella misma hizo sobre el abuso que sufrió.

“Y hoy, amigas, puedo decir que el señor Alfredo Ordaz Barajas tiene una orden de restricción y no puede acercarse a mí, aunque no se me hace justo que esté libre”, escribió Gomita para dar a conocer su realidad sobre lo violento que fue con ella y el abuso sexual que sufrió.

“¿Se les hace normal que el papá de Karely haga esto?”, es lo que se puede leer en un video que se ha hecho muy popular en TikTok, en el que señalan que se le puede ver bastante incómoda.

«Lo detuvo, Karely sabe cosas», «Parecido… así actuaba el papá de Gomita», «Re turbio», «En primer lugar… ¿cómo por qué bailaría esa canción con su papá?», «Así pasaba con Gomita también y ya ven lo que pasó» y «Fíjense en el lenguaje corporal del señor, desvía la mirada de la cámara indicando que sabe que no está bien lo que va a hacer»; son algunos de los comentarios que se pueden leer en la publicación.