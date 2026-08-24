Tom Holland cobrará más de 100 millones de dólares por ‘Spider-Man: Brand New Day’

Tom Holland se consolida como uno de los actores mejor pagados de Hollywood. Según un reporte exclusivo de The Wrap, basado en tres fuentes con conocimiento de su contrato, el intérprete de Spider-Man percibirá más de 100 millones de dólares por Spider-Man: Brand New Day.

El acuerdo contempla un sueldo base de al menos 20 millones de dólares, el doble de los 10 millones que recibió por Spider-Man: No Way Home en 2021. A eso se suman primas por rendimiento en taquilla que no tienen límite máximo. Una de las fuentes afirmó textualmente: “Ganará al menos 100 millones de dólares”.

La película, dirigida por Destin Daniel Cretton y estrenada el 31 de julio de 2026, ya superó los 2,000 millones de dólares a nivel mundial en su tercera semana de exhibición. También se convirtió en el filme más rápido en alcanzar 700 millones de dólares en Estados Unidos y en el primer Spider-Man en cruzar la barrera de los 2,000 millones. Esa performance disparó las primas de Holland.

El contrato de Tom combina el pago fijo inicial con un porcentaje de los ingresos de la película. A diferencia de la mayoría de los acuerdos de backend, el suyo no tiene tope. Mientras la cinta siga generando taquilla, sus ganancias continúan creciendo. Fuentes del sector estiman que las primas ya aportan alrededor de 80 millones de dólares adicionales al sueldo base, y el total final podría superar con holgura los 100 millones.

La evolución de sus pagos por el personaje ilustra el salto: 250,000 dólares por su debut en Captain America: Civil War, 500,000 por Spider-Man: Homecoming, 4 millones por Far From Home y 10 millones por No Way Home. Brand New Day multiplica por cuatro la cifra de su última entrega.

Holland se transformó en el pilar comercial de la franquicia Spider-Man y uno de los rostros más seguros de Marvel Studios y Sony. No Way Home ya había superado los 1,900 millones de dólares y Brand New Day rebasó ese récord en tiempo récord. Esa capacidad de generar ingresos masivos le dio poder de negociación tras el vencimiento de su contrato anterior. El resultado es un acuerdo que lo coloca en el selecto grupo de actores que han cruzado los 100 millones por un solo filme, junto a nombres como Tom Cruise (Mission: Impossible 2, War of the Worlds, Top Gun: Maverick), Will Smith (Men in Black 3) y Keanu Reeves (The Matrix Reloaded y Revolutions).

En 2026, sumando también su participación en The Odyssey de Christopher Nolan (alrededor de 10 millones), Holland aparece entre los actores mejor remunerados del año, por encima de varios de sus colegas de Marvel.