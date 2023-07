Tom Holland reconoce que era adicto al alcohol

La estrella de Spider-Man lleva sobrio más de un año y no trata de suavizar la gravedad de la situación en que se encontraba antes de cortar por lo sano. En sus propias palabras, era sin lugar a duda adicto al alcohol porque bebía siempre hasta llegar al límite y se despertaba a la mañana siguiente con un terrible dolor de cabeza.

El actor, de 27 años, tampoco era capaz de divertirse en sus compromisos profesionales -como alfombras rojas y entregas de premios- hasta que se tomaba por los menos unas cuantas cervezas y sentía una inmensa presión en todo momento.

“Creo que cualquiera que se tome una cerveza todos los días probablemente tenga un pequeño problema”, ha opinado en el programa On Purpose with Jay Shetty.

Tom empezó a preguntarse si realmente le obsesionaba la idea de tomarse una pinta y trató de demostrarse a sí mismo que se equivocaba apuntándose a Dry January, una campaña realizada por las autoridades sanitarias de Reino Unido que anima a no consumir alcohol durante el mes de enero. Cuando terminó ese período de tiempo decidió extenderlo a febrero y no quiere engañar a nadie: al principio no resultó nada fácil.

“Sentía que no podía tener vida social. Sentía que no podía ir al pub y tomarme un refresco de lima. No podía salir a cenar. Me costaba mucho, mucho, y empecé a preocuparme de verdad por si tenía un problema con el alcohol”.

SE SIENTE SANO

Fue entonces cuando se propuso pasar seis meses completamente sobrio para evaluar si podía o no controlarse. Esta decisión le ha llevado a distanciarse de la comunidad de aficionados al rugby, porque está estrechamente ligada al consumo de grandes cantidades de alcohol, pero pagar ese precio ha merecido la pena.

“Cuando llegué al 1 de junio, era más feliz que nunca antes en toda de mi vida… Podía dormir mejor. Podía manejar mejor los problemas. Las cosas que iban mal en el rodaje, que normalmente me ponían de los nervios, podía tomarlas con calma. Tenía una mayor claridad mental. Me sentía más sano, más en forma”, ha asegurado.