Reconoce que es difícil envejecer en Hollywood

En la década de los 90 y gracias a cintas como Sé lo que hicieron el verano pasado, Jennifer Love Hewitt no solo alcanzó la fama internacional, también fue considerada como una de las actrices más atractivas de Hollywood.

Pero este mote llegó a su vida solo para incomodarla, pues aunque ella misma se sabía una mujer bella, la sexualización de su imagen no era algo que buscara: “Me sentí observada. Sentí que tenía que ser todo para todos todo el tiempo. Me llamaron sexy antes de saber lo que era ser sexy”, confesó la actriz durante su participación en el podcast Inside You.

Ahora, a sus 44 años, Hewitt enfrenta un escenario distinto, enfrentarse a las críticas de aquellos que, a pesar del paso tiempo, quieren que se vea exactamente igual que en su juventud y que, incluso la han llegado a criticar en redes sociales por “lucir irreconocible”.

Tal y como le pasó en el último video que publicó en su cuenta de Instagram. En la grabación la actriz aparece usando un filtro, motivo suficiente para que los usuarios hicieran todo tipo de cuestionamientos acerca de su apariencia, incluso hubo quienes aseguraron que se había sometido a tantas cirugías estéticas que ya no se parecía a ella misma.

“Un montón de personas decía: ‘Jennifer Love Hewitt está irreconocible’. Y luego, en otro lugar escribieron: ‘Ella está irreconocible y por eso ha recurrido a los filtros, porque no quiere que sepamos lo mal que se ve en realidad, ahora que tiene 40 años’. Y me dije: ‘Esto es muy loco ¿no?’”, dijo al mismo programa.

COMENTARIOS QUE LASTIMAN

Esta situación la puso a reflexionar sobre lo complicado que puede ser para una persona pública, en especial una actriz, algo tan natural como los cambios de la edad: “Envejecer en Hollywood es realmente difícil. Es peligroso decirles a las mujeres: ‘Ya no puedes lucir como cuando tenías 22 años’, porque no sé cómo tomar eso. Tengo 44, y así es como me veo”, agregó.

Por último, la actriz dejó claro que se siente bien y conforme con la mujer que es y la imagen que proyecta, pero también destacó que una crítica mal intencionada puede mermar en la autoestima de alguien, ya que “fingir que no le prestamos atención a eso (los comentarios) es una mentira”.