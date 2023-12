Consuelo Duval acude a terapia psicológica tras robo en su casa

La actriz Consuelo Duval reapareció ante los medios de comunicación luego de denunciar pública y legalmente que su empleada doméstica, junto con otras dos personas, le robaron varias de sus pertenencias.

Luego del video que publicó en sus redes sociales hablando del hurto por parte de la persona a la que le tenía entera confianza, la artista de 54 años confesó que sigue recuperándose de la fuerte impresión que vivió.

“Estoy aquí muy bien, intentando salir adelante y dejar ya esta página atrás. La ley está haciendo lo suyo, yo estoy haciendo lo mío, la verdad es que fue muy impresionante para mí, me sacó de mi centro, me llevó a otro lugar”, confesó Duval.

Debido a que la mujer que fue parte del robo ya se encuentra detenida, Consuelo aclaró: “Lo que sí les puedo decir que en ningún momento de mi vida, jamás he utilizado mi nombre para que las autoridades trabajen más rápido, yo tengo asignado un abogado, un licenciado que la fiscalía me asignó, y por el otro lado tienen un abogado pagado”.

Posteriormente, la famosa conocida por su trabajo en proyectos como “La familia P. Luche” y “La hora pico” reveló que ha tenido que recurrir a ayuda profesional para superar este mal momento. “Estoy en terapia psicológica y psiquiátrica, y tratando de entender que el mundo es así, que la realidad es así”, declaró.

Contrario a otros artistas, la también presentadora de televisión negó que este incidente le haya hecho pensar en abandonar México. “No, nunca me iría de mi país, pero sí me siento un poquito insegura, tengo una inseguridad y un miedo que no tenía antes”, aseveró.

Asimismo, Consuelo manifestó que hasta el momento la persona señalada por el robo no ha intentado tener comunicación con ella. “No, ningún tipo de acercamiento, estuvo bien gacho, ya les contaré, pero ningún tipo de acercamiento, ningún tipo de reconcomía, yo hubiera visto un ‘señora, por favor, yo no…’ y en ese instante saco este rollo de mujer, pero no”, explicó.

Finalmente, Duval externó que pese a lo agradecida que se siente porque solo sufrió el robo de cosas materiales, esto no significa que no le importe haber perdido parte de su patrimonio.

“Mi realidad es: no me pasó nada, no le pasó nada a mis perros, sí fui saqueada de mis bienes materiales, cosa que se recuperarán trabajando, como sé hacerlo. Duele y tampoco se debe de decir ‘es dinero nada más’, no, es un dinero que significa que dejé a mis hijos, que me fui de gira, que estuve muchas horas lejos de casa”, expresó.