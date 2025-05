“He tenido varios escándalos sociales y, entonces, no me da tanto miedo eso, pero es como el primer día de escuela, dices: ‘¿Cómo nos vamos a llevar? Entras al salón y ¿con quién me tocó? De, si vamos a ser amigas’. Porque a ustedes les pagan por ser mis amigas ahorita, pero después… (no lo sé)”.