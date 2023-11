Consuelo Duval confiesa que se sintió atraída por ¡el amigo de su hijo!

¿Para el amor hay edad? Las Netas (Galilea Montijo, Paola Rojas, Consuelo Duval, Daniela Magún y Natalia Téllez) invitaron a Juanpa Zurita para platicar del tema. Como era de esperarse, las confesiones no se hicieron esperar, siendo la de Consuelo Duval la que más ruido hizo.

Recordemos que recientemente Juanpa Zurita protagonizó junto a Ludwika Paleta la película ¿Quieres ser mi hijo? en la que cuestionan la idea social de las relaciones entre personas de diferentes edades.

Tras un largo debate, sobre si es más cómodo para mujeres o para hombres estar con alguien menor o mayor, Consuelo Duval se sinceró y aseguró que había caído en las redes del colágeno. Es decir, se fijó en un hombre más joven que ella.

“Hay un amiguito de Mich (su hijo) que a mí me gustó mucho y cuando le dije a Mich: “Oye, ¡hola tu amiguito!” Me dijo: “Ay, no seas así”.

De inmediato las presentadoras quisieron saber si se trataba de alguien de la farándula. Consuelo contestó que sí, y que era un actor, aunque no reveló su nombre.

En redes sociales comenzaron a opinar. Algunos decían que eso claramente causaría problemas por la proximidad que tiene con su hijo, mientras otros pedían ser el amigo para estar con la conductora.

Asi es como, fiel a su estilo, el programa dio mucho de qué hablar. Sus acalorados debates siempre generan polémica como la que se desató hace unas semanas cuando Consuelo Duval calló a Paola Rojas en plena emisión.