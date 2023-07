– En días de calor es importante tomar agua periódicamente, por lo que se recomienda llevar siempre una botella de agua a mano.

¿Tomar agua adelgaza?

La experta en nutrición y tecnología de los alimentos y miembro del Instituto Médico Europeo de la Obesidad (IMEO), Estefanía Ramo, citada por el portal Cuídate Plus, señaló que el agua no aporta ninguna kilocaloría y, como consecuencia, no adelgaza ni engorda.