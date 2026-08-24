Gobernador reconoce a la UAT por su aportación a la investigación en el campo energético

Ciudad Victoria, Tam.; 24 de agosto de 2026.

El gobernador Américo Villarreal Anaya hizo entrega de un reconocimiento a los equipos de investigación de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) por su contribución al desarrollo estratégico de la entidad y sus aportaciones científicas en áreas como la eficiencia energética y el monitoreo de emisiones.

En nombre de la UAT, el rector Dámaso Anaya Alvarado recibió esta importante distinción, reafirmando el compromiso de la institución y de sus investigadores por seguir generando conocimiento en beneficio de la sociedad.

Acompañado de la Dra. Bárbara Azucena Macías Hernández y el Dr. Edgardo Jonathan Suárez Domínguez, representantes de los equipos de investigación y centros especializados de la UAT, respectivamente, el rector agradeció al gobernador por el apoyo y su confianza en la Universidad para seguir fortaleciendo los proyectos que impulsa a través de la Secretaría de Desarrollo Energético.

La entrega de este reconocimiento se llevó a cabo en el marco de la ceremonia de honores a la bandera, donde se destacó a las unidades académicas multidisciplinarias Reynosa-Rhode y Reynosa Aztlán; a las facultades de Ingeniería y Ciencias de Victoria, de Ingeniería Tampico y de Arquitectura, Diseño y Urbanismo por su investigación y aportaciones en estudios de eficiencia energética.

En ese sentido, se puso de relieve la colaboración universitaria en materia de innovación tecnológica, electrónica, robótica, automatización, biocombustibles, biotecnología aplicada, aprovechamiento de la energía, despacho económico y gestión, distribución de energía, monitoreo de emisiones y eficiencia ambiental.

Durante la ceremonia cívica celebrada este lunes en el Polyforum de Victoria, el gobernador destacó el potencial energético de Tamaulipas, los avances y las oportunidades que genera este sector, además de reconocer a estudiantes y docentes de instituciones de diferentes niveles de educación de todo el estado por contribuir con su talento científico al desarrollo y bienestar de la sociedad.