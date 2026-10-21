Asamblea de la UAT aprueba nuevos reglamentos para fortalecer el desarrollo institucional

Ciudad Victoria, Tam.; 21 de octubre de 2026.

La Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) aprobó diversos reglamentos institucionales durante una sesión extraordinaria de la Asamblea Universitaria, presidida, de manera virtual, por el rector Dámaso Anaya Alvarado.

Durante el desarrollo de la reunión, que siguieron a distancia directivos, docentes y estudiantes asambleístas de las 28 dependencias académicas de la Universidad, el rector estuvo acompañado de forma presencial por la secretaria general de la UAT, María Concepción Placencia Valadez.

En el encuentro, realizado desde el Centro de Gestión del Conocimiento del Campus Victoria, mediado por las plataformas digitales oficiales de la UAT, se sometieron a la aprobación de la asamblea reformas y adecuaciones del marco normativo interno con el propósito de seguir fortaleciendo el desarrollo institucional y avanzar en la transformación de la máxima casa de estudios del estado.

En el desahogo del orden del día, se aprobaron tres reglamentos correspondientes a la redefinición de tres áreas clave: la Defensoría de los Derechos Universitarios, el Sistema de Bibliotecas y la gestión de programas educativos.

De igual manera, se expidió un nuevo reglamento enfocado en normar el funcionamiento de los Centros de Desarrollo Infantil (CENDIS) y los Círculos de Desarrollo Infantil que funcionan para los campus universitarios de Ciudad Victoria y Tampico.

En otro apartado, se reformó el reglamento interno de Posgrado y se formalizó la integración de los comités de ética, investigación y bioseguridad, alineándose directamente con las directrices fijadas por la Ley General de Salud.

De igual manera se validaron acuerdos relacionados con la reorientación de los recursos y optimización del gasto institucional, así como acuerdos en cumplimiento a las recientes reformas dispuestas por la Ley General de Transparencia a nivel federal.

Al finalizar los trabajos, el rector Dámaso Anaya Alvarado agradeció a todos los asambleístas por el tiempo y el análisis invertidos en el estudio de las normativas vigentes y los nuevos reglamentos.

Sostuvo que este tipo de sesiones extraordinarias resultan esenciales para que la Universidad continúe su marcha ascendente, consolidándose como un motor clave para la transformación social en el estado de Tamaulipas.