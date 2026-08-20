Aplica Municipio bacheo en ruta comercial y de transporte en la Zeferino Fajardo.

Cd. Victoria, 19 de agosto de 2026.- En la octava semana del Programa de Conservación de Vialidades, el alcalde Eduardo Gattás Báez supervisó los trabajos de bacheo en la calle Zeferino Fajardo Luna, una de las avenidas con intensa actividad comercial y de transporte público en la Capital del Estado.

Junto al secretario de Obras Públicas, Eusebio Alfaro Reyna, recorrió la calle Zeferino Fajardo Luna/esquina con Francisco Higuera, en el fraccionamiento Colinas del Valle, dónde fue recibido por vecinos del sector para agradecerle la rehabilitación de la superficie asfáltica averiada por el tráfico vehicular.

Al paso de las semanas, el avance del bacheo ha crecido de manera importante en Victoria con un despliegue operativo de mayor equipo y maquinaria, el programa de conservación de vialidades entró en su octava semana de acciones con una cobertura total de la geografía capitalina.