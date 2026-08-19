Laura Limón llama a la participación en la elección del Sindicato de Trabajadores del Ayuntamiento de Victoria

Francisco Medina Guerrero

CIUDAD VICTORIA.- A unos días de la elección para renovar la dirigencia del Sindicato de Trabajadores del Ayuntamiento de Victoria, la candidata de la Planilla Naranja, Laura Limón, llamó a los trabajadores que aún no se han integrado a su proyecto a participar en la jornada electoral del próximo domingo 23 de agosto.

“Invitamos a todos los compañeros del Sindicato del Municipio de Victoria a que se sumen a la Planilla Naranja y vayan a votar este 23 de agosto para que puedan elegir a su representante. De preferencia, les pedimos que voten por la Planilla Naranja”, declaró.

Limón destacó que, desde que asumieron la representación sindical, han apostado por el diálogo, la gestión, la unidad y la construcción de acuerdos con el Ayuntamiento de Victoria, lo que, afirmó, ha permitido obtener una respuesta favorable por parte del alcalde y del secretario del Ayuntamiento.

Señaló que, durante este periodo, se trabajó en beneficio de todos los trabajadores, sin distinciones, y que existen diversos asuntos pendientes que deberán retomarse una vez concluido el proceso electoral.

“Tenemos toda la seguridad de que vamos a ganar, porque sabemos que contamos con el respaldo de la mayoría de los trabajadores. En cuanto lleguemos, vamos a retomar todo lo que quedó en la mesa”, expresó.

Entre los temas pendientes, mencionó el rezago en nivelaciones salariales y otros beneficios que, dijo, se arrastran desde administraciones pasadas, particularmente desde los años 2007, 2008 y 2010.

La candidata aseguró que, gracias a la relación de diálogo entre el sindicato y el gobierno municipal, se han logrado avances en el cumplimiento de diversos pagos y prestaciones, entre ellos estímulos económicos, aguinaldo y otros beneficios laborales.

Asimismo, afirmó que el estímulo económico más reciente fue calculado con base en el salario mínimo vigente de este año, lo que consideró una muestra de la disposición del Ayuntamiento para atender las demandas de los trabajadores.

“No podemos decir que las cosas se van a resolver de la noche a la mañana, pero sí tenemos la seguridad de que, con la buena relación entre el sindicato y nuestro alcalde, habrá una respuesta favorable para atender lo que está pendiente”, agregó.

Cabe señalar que el Sindicato de Trabajadores del Ayuntamiento de Victoria cuenta con alrededor de mil 398 integrantes, de los cuales aproximadamente mil son trabajadores activos y cerca de 300 son jubilados.