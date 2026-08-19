Presentan en la Zona Conurbada al Comité Estatal de la “Nueva Fuerza Verde”

Andrés Zorrilla y el equipo de jóvenes expertos seleccionarán a personas honestas con un profundo amor por Tamaulipas

Cd. Victoria, Tamaulipas, 19 de agosto de 2026. Como parte de la gira de trabajo para dar a conocer el proceso de selección de la “Nueva Fuerza Verde”, este miércoles fue presentado en la Zona Conurbada el Comité Estatal encargado de identificar y evaluar a los perfiles que cumplan con los requisitos establecidos en la convocatoria emitida por el Partido Verde en julio.

El encuentro fue encabezado por Andrés Zorrilla Moreno, integrante del Comité Estatal, quien presentó a los demás miembros de este órgano, integrado por perfiles jóvenes, ciudadanos con experiencia y especialistas de distintas áreas, con representación de diversas regiones de Tamaulipas.

Compuesto por nueve miembros, el Comité lo integran Esmeralda Peña Jácome, Paola Martínez Quintanilla, Yoric Alessio Linares Álvarez, Julia Amanda Garza Benítez, Juan Carlos Rodríguez Cantú, Nidia Alanís Vargas, Gustavo Ernesto Pantoja Villareal y Miguel Herrera Coronado.

Ellos serán los encargados de la revisión, evaluación y validación de las propuestas recibidas, con el objetivo de identificar ciudadanos que cuenten con capacidad, arraigo, preparación, valores y una verdadera vocación de servicio, incluso sin haber participado anteriormente en política.

La intención es abrir espacio a nuevas ideas y nuevos perfiles, combinando juventud, experiencia, preparación y sensibilidad social para construir una fuerza política cercana a las comunidades y a las necesidades de Tamaulipas.

Entre los aspectos señalados en la convocatoria para la evaluación, se encuentran la honestidad y legalidad, cercanía con la gente, valores, amor por Tamaulipas y la presentación de una propuesta con visión verde.

Se contemplan distintas evaluaciones y mecanismos de validación, entre ellos estudios toxicológicos, psicológicos y profesionales, así como revisiones de antecedentes penales, situación patrimonial y fiscal; esto se hará con el propósito de garantizar un proceso serio y transparente en la identificación de cada aspirante.

Durante el evento, los representantes presentes del Comité dejaron en claro que no buscan repetir fórmulas, sino encontrar nuevos rostros, nuevas ideas y nuevas formas de servir a Tamaulipas; perfiles ciudadanos capaces de representar a sus comunidades y contribuir a una nueva etapa de participación, con juventud, preparación, cercanía y una verdadera conciencia verde.