Laura Limón refrenda compromiso con trabajadores municipales

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- La candidata de la Planilla Naranja a la dirigencia del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Municipio de Victoria, Laura Limón, realizó este miércoles un recorrido por distintos departamentos y centros de trabajo, donde reiteró su compromiso de continuar trabajando en favor de la base sindical.

Durante la jornada, Limón visitó los departamentos de Maquinaria y Bacheo, PANARTI, Casa del Adulto Mayor, CEDIF No. 1 y Mercados, donde tuvo la oportunidad de dialogar con trabajadores y compartir parte del trabajo que, aseguró, se ha venido realizando durante los últimos siete meses, aun sin contar con la toma de nota.

La candidata de la Planilla Naranja señaló que su recorrido tiene como propósito reafirmar compromisos y demostrar con hechos el trabajo realizado, destacando que la base trabajadora merece respeto, transparencia y comunicación directa.

“A nuestra base trabajadora se le respeta, se le habla con la verdad y no se le miente”.

Asimismo, sostuvo que el sindicato requiere unidad, compromiso y trabajo, por encima de cualquier división, y llamó a las y los trabajadores a mantener la confianza en un proyecto que, afirmó, busca representar a todos.

Laura Limón afirmó que seguirá adelante con la frente en alto y con ánimo renovado, convencida de que la unidad de los trabajadores será fundamental para construir un sindicato más fuerte y cercano a sus integrantes.