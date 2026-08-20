Lleva Municipio programa de conservación de pavimento al Fracc. Vista Azul.

Cd. Victoria, 20 de agosto de 2026.- Con trabajos de conservación asfáltica en una superficie de 1530.21 metros cuadrados, el gobierno de Victoria da respuesta a la petición de vecinos del fraccionamiento Vista Azul.

Por instrucción del alcalde Lalo Gattás, la Secretaría de Obras Públicas del Municipio desplegó maquinaria y cuadrillas para la aplicación de material asfáltico en la calle Teonacastle y aledañas para mejorar la vialidad en el sector.

La atención de peticiones ciudadanas de rehabilitación de calles se amplió con el programa de bacheo a la colonia Azteca, en el crucero que conecta las calles Ahuizotl y Revolución; y la colonia Banrural donde se repararon tramos en la superficie de calles averiadas.

En la colonia Américo Villarreal, otra cuadrilla de bacheo implementó el mismo trabajo en las calles Mier y Terán con bulevard Adolfo López Mateos; y Zeferino Morales, entre calle 7 de Noviembre y libramiento Portes Gil.