Aprueba Cabildo de Victoria tabla de valores de suelo y construcción sin incremento para 2027.

Cd. Victoria, 20 de agosto de 2026.- El Cabildo de Victoria aprobó por unanimidad mantener sin incremento las tablas de valores unitarios de suelo y construcciones para el ejercicio fiscal 2027, con el objetivo de proteger la economía familiar del contribuyente.

La propuesta de acuerdo, promovida por el alcalde Lalo Gattás, fue presentada y puesta a consideración de síndicos y regidores por el secretario del Ayuntamiento, durante la septuagésima primera sesión ordinaria celebrada en la sala de Cabildo.

Con esta decisión, el Gobierno Municipal refrenda su compromiso de no afectar el bolsillo de las familias victorenses y de mantener finanzas sanas, garantizando al mismo tiempo la prestación de servicios públicos de calidad.

La medida, beneficiará directamente a propietarios de vivienda, comercios y empresas, al brindar certeza y estabilidad en sus aportaciones al municipio para 2027.

El acuerdo aprobado por los integrantes del Cabildo será remitido al Congreso del Estado para su análisis y, en su caso, ratificación.