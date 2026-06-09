En junio arranca la pretemporada de Liga Mayor

Andrés A. Ramírez Acosta

Cd. Victoria, Tamaulipas.- El head coach de Correcaminos UAT de Liga Mayor en ONEFA, Guillermo Fierro, anunció que será durante este mes de junio cuando el equipo inicie formalmente su pretemporada de cara a la campaña 2026.

“Tenemos trabajando con los muchachos desde hace más de seis meses, pero de manera oficial nuestra pretemporada inicia con el juego de ExUAT, el cual ya tiene fecha programada para el 27 de junio”, señaló.

Explicó que actualmente el plantel está conformado por aproximadamente 64 jugadores, de los cuales la mayoría son novatos, ya que 34 elementos vivirán por primera vez la experiencia de competir en Liga Mayor.

“La verdad es que se quedó una buena base de veteranos y eso nos ayuda a que el equipo se adapte más rápido y podamos trabajar de la mejor manera con los jóvenes”, comentó.

Fierro detalló que, además del encuentro ante ExUAT, el calendario contempla tres partidos más de preparación. El primero será el 10 de julio frente a Borregos Tec Monterrey; posteriormente, el 8 de agosto enfrentarán a Lobos Saltillo y, finalmente, el 15 de ese mismo mes se medirán a ExCorre Norte.

“En esta ocasión nosotros recibimos la temporada y el 5 de septiembre abriremos en casa ante Leones de la Anáhuac Querétaro, a las 16:00 horas”, indicó.

Respecto a los refuerzos, el estratega adelantó la incorporación de dos quarterbacks procedentes de Torreón, además de un ala cerrada de Durango y un corredor originario de Baja California.

“El proceso de scouteo se realizó a través de videos y consideramos que fueron las mejores opciones que observamos”, concluyó.