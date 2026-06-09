Laredo Kid y La Catalina se unen a la función de Triple AAA en Ciudad Victoria

  • lunes, 8 de junio de 2026

Ricardo Flamarique

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- La cartelera de la función de Triple AAA que se celebrará el próximo 17 de junio en el gimnasio de la Unidad Deportiva Siglo XXI sigue tomando forma y aumentando las expectativas entre los aficionados, luego de que Silver Promotions Wrestling anunciara la incorporación de dos importantes figuras: Laredo Kid y La Catalina.

El gladiador tamaulipeco Laredo Kid, considerado uno de los mejores exponentes mexicanos de peso crucero y con una destacada trayectoria a nivel nacional e internacional, será uno de los grandes atractivos de la velada luchística.

Por su parte, La Catalina, una de las incorporaciones más recientes al elenco de Triple AAA, llegará a la capital tamaulipeca convertida en una de las figuras femeniles con mayor proyección dentro de la empresa, generando gran expectativa entre los seguidores de la lucha libre.

A estas incorporaciones se suma la presencia del reconocido presentador y comentarista Roberto Figueroa, quien será el encargado de darle un toque especial al evento programado para iniciar a las 20:00 horas.

La lucha femenil también tendrá un papel protagónico en la función. La victorense Jade se integrará a la cartelera haciendo equipo con Las Tóxicas, para enfrentar a Lady Shani, Dalys y Adelicius, en un combate que promete emociones de principio a fin.

La función de Triple AAA se realizará el próximo miércoles 17 de junio en el gimnasio Siglo XXI. Los boletos pueden adquirirse en línea a través de la plataforma MasBoletos.mx, mientras que las entradas para grada general están disponibles en los puntos de venta físicos ubicados en Tacos La Bamba, Mesón del Valle, 4:13 Phil y Mandala Beauty Spa.

Los precios van desde los 330 pesos en grada general hasta los mil 200 pesos para las localidades de primera fila.

 

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