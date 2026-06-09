Jaiba Brava bloquea la llegada de un nuevo equipo a Altamira

Por Andrés Ramírez Acosta

Cd. Victoria, Tamaulipas.- El alcalde de Altamira, Armando Martínez Manríquez, confirmó que el principal obstáculo para la llegada de una nueva franquicia de Liga de Expansión MX al sur de Tamaulipas es la falta de aval por parte de la Jaiba Brava.

Como se ha dado a conocer en semanas recientes, existe la posibilidad de que los Alebrijes de Oaxaca cambien de sede y se muden a Altamira para la próxima temporada, lo que permitiría al estado contar con una tercera franquicia en la Liga de Expansión MX.

“Tenemos esa gestión con el equipo de Alebrijes de Oaxaca y esperamos que la próxima semana se resuelva si finalmente se concreta o no su llegada a Altamira”, señaló el edil.

Al ser cuestionado sobre la posible negativa de la Jaiba Brava para otorgar el aval necesario, Martínez Manríquez reconoció que ese es el tema que actualmente mantiene detenido el proyecto.

Por ello, indicó que la próxima semana será clave para definir el futuro de la negociación y conocer si Tamaulipas podrá sumar un tercer representante en la Liga de Expansión MX.

De concretarse la operación, la nueva franquicia llevaría el nombre de Industriales de Altamira, regresando el futbol profesional a la zona industrial del municipio.