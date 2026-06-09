Invitan al Primer Torneo de Pesca Amigos ISSSTE Tampico 2026

Andrés A. Ramírez Acosta

Tampico, Tamaulipas.- Con el objetivo de fomentar la convivencia familiar y celebrar el Día del Padre, el grupo Amigos ISSSTE Tampico 2026 lanzó la convocatoria para la primera edición de su Torneo de Pesca de Especies Varias, que se llevará a cabo el próximo 20 de junio en el área de Tildillos de Playa Miramar, en Ciudad Madero.

De acuerdo con los organizadores, el registro de participantes comenzará a las 6:00 horas, mientras que la competencia concluirá a las 16:00 horas.

Las personas interesadas en participar podrán solicitar informes e inscribirse a través de WhatsApp al número 833 152 8835, donde recibirán atención personalizada por parte de la licenciada Gaby Maldonado.

El costo de inscripción será de 200 pesos para adultos, 100 pesos para menores de entre 12 y 15 años, mientras que los niños menores de 12 años podrán participar de manera gratuita.

En cuanto a la premiación, se informó que el primer lugar de la categoría varonil recibirá 6 mil pesos en efectivo, la ganadora de la rama femenil obtendrá 2 mil pesos, mientras que el primer lugar infantil será premiado con mil pesos. Para los segundos y terceros lugares de todas las categorías se entregarán diversos artículos de pesca.

Raúl Ernesto Flores Prieto, integrante del comité organizador, destacó que este torneo surge como una iniciativa de un grupo de amigos del ISSSTE en la zona sur de Tamaulipas, con la intención de brindar a los padres de familia un espacio de recreación y convivencia.

“Queremos que los papás disfruten su día acompañados de sus familias a través de una actividad recreativa y deportiva que ayuda a reducir el estrés, beneficia la salud física y mental, y fortalece los lazos familiares”, expresó.

Los organizadores esperan una importante participación de pescadores aficionados de la región para convertir este evento en una tradición anual en el sur de Tamaulipas.