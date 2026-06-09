Correcaminos pone en marcha su pretemporada rumbo al Apertura 2026

Ricardo Flamarique

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Correcaminos inició oficialmente este lunes 8 de junio su pretemporada de cara al Torneo Apertura 2026 de la Liga de Expansión MX, al reportarse en las instalaciones del Centro de Formación del Club.

Un total de 23 jugadores se presentaron para arrancar los trabajos físicos bajo la supervisión del preparador físico Erick Becerra, quien fue el encargado de dirigir la primera sesión de entrenamiento del equipo naranja.

Durante la práctica estuvieron presentes el director deportivo, Enrique de la Garza Montoto, así como el director general del Club, Manuel Campo Filizola, quienes observaron de cerca el trabajo realizado por los futbolistas en el arranque de esta nueva etapa.

La sesión tuvo una duración aproximada de hora y media, tiempo en el que los elementos realizaron diversas actividades enfocadas en el acondicionamiento físico, buscando sentar las bases para afrontar de la mejor manera la próxima campaña.

En cuanto al cuerpo técnico, se informó que el estratega Gabriel “Místico” Pereyra se incorporará a los trabajos la próxima semana, una vez que arribe a Ciudad Victoria para asumir formalmente la dirección del equipo.

Con ello, Correcaminos comienza su preparación con la mira puesta en ser protagonista dentro del Apertura 2026, torneo en el que buscará regresar a los primeros planos de la Liga de Expansión MX.