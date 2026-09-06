CORRECAMINOS CAE HASTA EL SÉPTIMO PUESTO

Andrés A. Ramírez Acosta

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Tras la derrota de 4-1 ante Piratas de Veracruz, Correcaminos cae hasta la séptima posición de la tabla general del Torneo Apertura 2026 de la Liga Expansión MX.

Actualmente el equipo que dirige Gabriel “Místico” Pereyra suma 11 unidades en lo que va del torneo, números que provocaron que cayera cuatro posiciones en la tabla general.

La UAT tiene un récord de tres victorias, dos empates y ahora dos derrotas, además de contar con 15 goles a favor por 13 en contra para un total de 11 unidades.

En estos momentos al cierre de la edición Atlético Morelia es líder de la competencia con 15 puntos. Mientras que Atlético La Paz y Leones Negros de la U de G cuentan con 13 unidades.

Por su parte los equipos de Piratas de Veracruz, Mineros de Zacatecas, Tapatío y Correcaminos tienen 11 puntos.

PIERDE EL INVICTO

Correcaminos era uno de los dos equipos que seguían invictos como visitantes y ante la derrota en contra del equipo de Mario García, el gusto solo le duró tres compromisos.

Ya que el récord que tiene hasta ahorita son dos victorias, un empate y una derrota.

ENTRE LAS PEORES DEFENSIVAS

Tras la goleada de 4-1, Correcaminos se coloca entre las peores defensivas de la Liga de Expansión al tener en contra 13 anotaciones.

Por debajo de ellos están Tepatitlán (22 goles), Venados de Mérida (17 goles), Coyotes de Tlaxcala (15 goles)Mineros de Zacatecas (14 goles) y Cruz Azul Hidalgo (13 goles).