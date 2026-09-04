Correcaminos va por el botín al Puerto

Por Andrés Ramírez Acosta

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Luego de empatar 0-0 ante Alacranes de Durango y caer hasta la cuarta posición de la tabla general de la Liga de Expansión MX, Correcaminos buscará regresar a los primeros puestos cuando enfrente a Piratas de Veracruz, en duelo correspondiente a la jornada 7 del Apertura 2026.

La cita está programada para este sábado a las 19:00 horas en el Estadio Luis “Pirata” Fuente, donde el conjunto de Mario González García buscará regresar al sendero del triunfo, luego de que desde la jornada 2 no gana en casa.

Por su parte, Correcaminos llega como el segundo mejor visitante del torneo, con una efectividad del 77 por ciento, al haber conquistado siete de los nueve puntos que ha disputado fuera del Estadio Marte R. Gómez.

NO HAY HISTORIA

Este será el primer enfrentamiento oficial entre ambas escuadras, debido a que Piratas de Veracruz es una de las nuevas franquicias de la Liga de Expansión MX, por lo que no existen antecedentes entre ambos equipos.

INTERESANTE DUELO

El compromiso pinta para ser uno de los encuentros más atractivos de la jornada 7, ya que estarán frente a frente una de las mejores defensivas del campeonato, la de Piratas, y la tercera mejor ofensiva, la de Correcaminos.

Por estas condiciones, se espera un partido cerrado y disputado, en el que los tamaulipecos intentarán sumar tres puntos que les permitan volver a meterse de lleno en la pelea por el liderato.

LA PREMIER TAMBIÉN JUEGA

Por su parte, la filial de Correcaminos en la Liga Premier también verá acción este sábado, cuando reciba a Mineros de Fresnillo FC a las 10:00 horas en el Estadio Marte R. Gómez, en duelo correspondiente a la jornada 2 de la Temporada 2026-2027.