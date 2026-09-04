Fomentan la reinserción social con Torneo de Fútbol en el CEDES Reynosa

Reynosa, Tamaulipas.- Con el objetivo de fomentar el deporte en las personas privadas de la libertad (PPLs), la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas (SSPT) a través del Centro de Ejecución de Sanciones (CEDES) de Reynosa, llevó a cabo la premiación del XXI Torneo de Fútbol, en el cual se reconoció a los tres primeros lugares de entre 15 equipos participantes.

Se registró la participación de 210 PPLs, entre ellos 41 mujeres.

Durante el desarrollo deportivo, se registró una sana convivencia y disciplina física; la actividad formó parte de la agenda institucional para impulsar el deporte como una herramienta clave en los procesos de rehabilitación e inclusión social.

Además de los trofeos entregados a los tres equipos más destacados, se otorgaron reconocimientos individuales al mejor portero y al máximo goleador de la competencia.

De igual forma, se brindó un distintivo especial al cuerpo técnico y de arbitraje por su desempeño profesional e imparcialidad durante los encuentros.

Con estas acciones, la SSPT reafirma su compromiso de promover la cultura física, el trabajo en equipo y el sano esparcimiento como ejes fundamentales para el desarrollo integral de la población penitenciaria en la entidad.