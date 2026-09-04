Anuncian la Copa INDE de Básquetbol 2026 en Ciudad Victoria

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- El Instituto del Deporte de Tamaulipas (INDE) llevará a cabo la Copa INDE de Básquetbol 2026, competencia que reunirá a equipos de distintas categorías infantiles en Ciudad Victoria, con el objetivo de promover la práctica del baloncesto y detectar talento tamaulipeco.

El torneo se desarrollará los días 27, 28 y 29 de noviembre en el Gimnasio Manuel Raga, las canchas de la UDARC y el Polideportivo Victoria, sedes que recibirán los encuentros durante los tres días de actividad.

La convocatoria contempla las categorías 2013-2014, 2015-2016, 2017-2018 y 2019-2020, tanto en la rama femenil como varonil, por lo que se espera la presencia de jugadores de diferentes municipios del estado.

El INDE Tamaulipas informó que el cupo para la competencia será limitado, por lo que los equipos interesados deberán realizar su registro con anticipación para asegurar su participación.

Para mayores informes e inscripciones está disponible el número telefónico 834 143 4414, donde se proporcionarán los detalles correspondientes a la convocatoria.

La Copa INDE de Básquetbol 2026 forma parte de las acciones encaminadas a impulsar el desarrollo de las nuevas generaciones de basquetbolistas en Tamaulipas y generar espacios de competencia para su formación deportiva.