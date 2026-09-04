Correcaminos debuta entre dudas y polémica

Por Ricardo Flamarique

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Correcaminos UAT arrancará este sábado su participación en la temporada 2026 de la ONEFA; sin embargo, el conjunto universitario llega a su debut con más dudas que respuestas, luego de una pretemporada marcada por derrotas, partidos cancelados y reprogramados, además de versiones que apuntan a un supuesto descontento entre algunos jugadores por la falta de apoyos.

El equipo comandado por el head coach Guillermo Fierro Mena recibirá este sábado 5 de septiembre a los Leones de la Universidad Anáhuac Querétaro, en el Estadio Eugenio Alvizo Porras de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, en lo que será el arranque oficial de la nueva campaña.

Las dudas alrededor del programa de futbol americano de la UAT aumentaron en los últimos días luego de que una página difundiera supuestas conversaciones de jugadores que habrían decidido no iniciar la temporada debido a la falta de becas deportivas.

Hasta el momento, estas versiones no han sido confirmadas oficialmente por la institución, por lo que será importante conocer la postura de las autoridades universitarias y del propio staff de coacheo respecto a la situación del roster que enfrentará la temporada.

A principios de año, Fierro Mena había adelantado la conformación del plantel para encarar la campaña; sin embargo, las versiones surgidas recientemente han generado incertidumbre sobre el número de jugadores que finalmente estarán disponibles para el debut.

PRETEMPORADA PARA EL OLVIDO

En lo deportivo, Correcaminos tampoco tuvo los resultados esperados durante su preparación.

El pasado 10 de julio enfrentó a Borregos del Tecnológico de Monterrey, duelo en el que cayó por marcador de 67-0; posteriormente, el 8 de agosto, se midió ante Lobos de la Universidad Autónoma de Coahuila, sufriendo otra derrota, ahora por 58-0.

A esto se sumaron movimientos en su calendario de preparación. El encuentro programado para el 27 de junio ante ExA UAT Victoria no se realizó como estaba previsto, mientras que el compromiso del 15 de agosto frente a ExA Corre Norte también sufrió modificaciones.

Incluso la presentación oficial del equipo, contemplada originalmente para el 21 de agosto, fue reprogramada hasta nuevo aviso, aumentando las interrogantes alrededor del conjunto universitario previo al inicio de la campaña.

Será este sábado cuando finalmente el ovoide vuele de manera oficial para Correcaminos. Además de lo que suceda dentro del emparrillado ante Leones de la Anáhuac Querétaro, existe expectativa por conocer si las autoridades universitarias fijarán una postura que permita aclarar las dudas generadas en torno al respaldo, las becas y la conformación definitiva del equipo para la temporada 2026.