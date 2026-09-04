Dieter acepta hacer apuestas deportivas

(Agencias)

La controversia sobre las apuestas en el futbol mexicano suma un nuevo capítulo. Dieter Villalpando, actual futbolista del Tepatitlán FC y exjugador de las Chivas, rompió el silencio a través de sus redes sociales para abordar directamente los señalamientos y rumores que circularon en su contra en los últimos días.

Ante la creciente ola de especulaciones respecto a sus actividades fuera del terreno de juego, el mediocampista decidió dar la cara de manera pública. Lejos de esquivar la polémica, el jugador confirmó las versiones que apuntaban a que participa activamente en plataformas de apuestas deportivas online.

Para dar sustento a sus palabras, el futbolista compartió en sus historias de Instagram una captura de pantalla de su perfil en una conocida casa de apuestas. En la imagen se observa un saldo de seis cifras e ingresos por apuestas, destacando un ticket activo en un partido de béisbol de las Grandes Ligas entre los New York Yankees y Los Angeles Angels.

¿APUESTA EN FUTBOL?

No obstante, consciente del conflicto de interés y de los reglamentos éticos que regulan al deporte profesional, Villalpando buscó aclarar la situación de inmediato. El mediocampista fue enfático al desmarcarse por completo del balompié, asegurando que sus jugadas están enfocadas exclusivamente en otras disciplinas ajenas al futbol profesional.

El futbolista explicó que su gusto por este pasatiempo se limita únicamente al béisbol y al futbol americano. De esta forma, intentó atajar las acusaciones que sugerían un posible amaño de partidos o violaciones directas al código de ética de las ligas de futbol en las que compite.

«Una cosa es que me guste meter béisbol y americano y otra que anden hablando tonterías de que se presta para otra cosa», expresó en la publicación original con la que encaró a sus detractores. A pesar de su aclaración, la confesión de Villalpando vuelve a encender el debate sobre las dinámicas y límites de los deportistas profesionales frente a las casas de apuestas.