En Reynosa se consolida una transformación con bienestar, infraestructura y desarrollo: Américo

Reynosa, Tamaulipas.- En Reynosa se está consolidando una transformación que combina bienestar, infraestructura y desarrollo económico acorde con la importancia que tiene esta ciudad para Tamaulipas y para México, afirmó el gobernador Américo Villarreal Anaya.

Al asistir al segundo informe de gobierno del presidente municipal Carlos Víctor Peña Ortiz, durante la sesión solemne de Cabildo, el gobernador destacó que entre 2022 y 2026 la inversión estatal y federal aplicada en Reynosa supera los 12 mil 500 millones de pesos, considerando programas estatales estratégicos, obra pública y programas federales para el bienestar, cuya derrama alcanzó los 10 mil 600 millones de pesos y su crecimiento anual es de un 188 por ciento.

«Estamos presentes en la agenda urbana con obras que mejoran la movilidad, fortalecen los servicios públicos y atienden necesidades fundamentales de la población en un trabajo conjunto con el municipio y esta colaboración se manifiesta en el informe del presidente. Lo mismo sucede en materia hidráulica y en sustentabilidad», dijo.

Mención especial, agregó, merece el impulso al plan integral del rescate de la laguna La Escondida, en que se trabaja para recuperar este sitio recreativo y de conservación del medio ambiente en el corazón de Reynosa, así como la rehabilitación del Centro de Arte y Cultura del Parque Reynosa.

«Este esfuerzo se complementa con más de mil 74 millones de pesos en programas estatales estratégicos, que se traducen en apoyos alimentarios, en educación, con la mayor cantidad de útiles escolares que se entregan en Tamaulipas y en el esfuerzo convergente para entregar becas», mencionó.

El mandatario tamaulipeco hizo mención a grandes proyectos estratégicos para la ciudad, como el gasoducto del libramiento de Reynosa, con una inversión de más de 3 mil 400 millones de pesos, así como el proyecto del Corredor del Golfo de México y la tecnificación de los distritos de riego 025 y 026 para optimizar el uso del recurso agua.

«Hoy hemos escuchado y pasado revista a los resultados del presente ejercicio del gobierno municipal, resultados que nos llevan a renovar la esperanza en lo que viene y en lo que es posible obtener en el resto del periodo de la presente administración. Yo refrendo mi felicitación por este ejercicio de rendición de cuentas y, por mi parte, ofrezco redoblar junto a ustedes nuestro trabajo y áreas de oportunidad», mencionó.

Al hacer un reconocimiento al gobernador Américo Villarreal, a quien consideró «un gran aliado de Reynosa», el alcalde Carlos Peña Ortiz destacó que gracias a su respaldo se han concretado proyectos y apoyos en beneficio de las familias reynosenses.

«Al gobernador Américo Villarreal, porque siempre está gestionando bastantes proyectos para Reynosa, como los que acabo de mencionar, por todos los apoyos en seguridad y también por los más de 144 millones de pesos de inversión estatal para nuestro municipio, no más en este año», dijo.

«Muchísimas gracias, gobernador, caminando juntos Reynosa avanza más rápido y mucho más fuerte», reiteró.

El alcalde de Reynosa expresó que este informe es la historia de cómo una ciudad decidió avanzar con tres firmes convicciones: gratitud por lo que se ha logrado juntos, seriedad para reconocer lo que falta y claridad para demostrar que aquí se gobierna con hechos.

También mencionó que gracias al apoyo de la presidenta Sheinbaum Pardo vienen proyectos muy importantes para el desarrollo de este municipio, como el segundo cuerpo del puente Pharr y el proyecto carretero del Corredor Golfo Norte, lo que apoyará a que Reynosa pueda fortalecer su economía.

Al gobernador lo acompañaron en este informe: Carlos Arturo Pancardo Escudero, secretario de Seguridad Pública; Gerardo Illoldi Reyes, secretario del Trabajo; Raúl Quiroga Álvarez, secretario de Recursos Hidráulicos; el jefe de la Oficina del Gobernador, Earl Tuexi Amaro, y Walter Julián Ángel Jiménez, secretario de Desarrollo Energético.

Para este lunes 7 de septiembre, el gobernador acompañará en sus informes a los alcaldes Alberto Enrique Alanís Villarreal, de Valle Hermoso, y José Alberto Granados Favila, de Matamoros.