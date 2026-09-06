Reconoce Lalo Gattás trabajo de Carlos Peña al frente del gobierno de Reynosa.

Cd. Reynosa, 6 de septiembre de 2026.- Al asistir al Segundo Informe de Gobierno del alcalde de Reynosa Carlos Peña Ortiz, el presidente municipal de Victoria, Lalo Gattás, reconoció el trabajo y los avances logrados al frente de la administración reynosense.

Junto al gobernador Américo Villarreal Anaya, el alcalde victorense atestiguo la rendición de cuentas, de la que destacó los resultados en materia de infraestructura, bienestar social y desarrollo económico que hoy posicionan a Reynosa como uno de los municipios más dinámicos de Tamaulipas.

«Mi reconocimiento a mi amigo Carlos Peña por su gran trabajo y por los resultados que hoy entrega al pueblo de Reynosa. Es un ejemplo de un gobierno joven, cercano y que trabaja con todo por su gente», expresó Lalo Gattás.

Con esta visita, el alcalde de Victoria refrenda los lazos de colaboración y hermandad entre los municipios tamaulipecos.