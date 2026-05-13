“No tengo por qué darle la oportunidad a Fénix”: Laredo Kid

Ricardo Flamarique

Ciudad Victoria, Tamaulipas.– El luchador tamaulipeco Laredo Kid dejó clara su postura respecto a la rivalidad que mantiene con Fénix, asegurando que su rival “necesita más la lucha” por el campeonato crucero que él mismo.

El llamado “Águila del Río Bravo” lanzó contundentes declaraciones contra el hermano del “Penta Cero Miedo”, minimizando la victoria que obtuvo sobre él en el pasado.

“El wey ganó una lucha de pura suerte y desde entonces vive aferrado a eso como si hubiera cambiado algo. Una noche buena no te hace estar a mi nivel”.

Laredo Kid aseguró que actualmente es la principal figura de la división crucero y que no considera necesario concederle una nueva oportunidad titular a Fénix.

“Yo soy el campeón. Yo muevo esta división. Y mientras él anda rogando otra oportunidad, yo sigo haciendo historia. Yo soy el que hace que WWE Español y Lucha Libre AAA Worldwide hablen de este campeonato”.

El luchador tamaulipeco reiteró que, desde su perspectiva, la balanza de interés está del lado de su retador.

“La realidad es simple: Fénix necesita esta lucha más de lo que yo lo necesito a él. No tengo por qué darle la oportunidad”.

Laredo Kid cerró su mensaje acompañado de la frase “Nada Puede Detenerme” y el hashtag #Buyazze.

Cabe señalar que Fénix busca obtener el campeonato crucero que actualmente ostenta el tamaulipeco.