Tamaulipas asistirá al Campeonato Nacional

Andrés A. Ramírez Acosta

Cd. Victoria, Tamaulipas.- El selectivo varonil de softbol de Tamaulipas asistirá al 79 Campeonato Nacional Libre Varonil, que se celebrará en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, del 14 al 17 de mayo.

Luego de su participación en el Campeonato Estatal de Primera Fuerza, celebrado recientemente en la fronteriza ciudad de Matamoros, el representativo tamaulipeco buscará destacar en esta competencia, en la que participarán 22 equipos representantes de ocho asociaciones estatales.

El torneo es considerado uno de los eventos de mayor nivel organizados por la Federación Mexicana de Softbol.

Las sedes del campeonato serán el Deportivo Ferrocarrilero, SportCenter y el Campo Niños Campeones.

La selección tamaulipeca está conformada por los jugadores Alejandro Serna, Óscar de la Fuente, Jesús González, Alfonso Rocha, Noé Rodríguez, Samuel Jiménez, Moisés Juárez, Javier Benítez, Germán Páez, Guillermo Hernández, Luis Lugo, Emiliano Vázquez, Adán Dueñas, Ulrich Kaliniuk, Víctor Requena, Martín Botello y Enrique Setién.

El mánager del selectivo es Horacio Berrones, mientras que Julio César Gómez fungirá como coach.