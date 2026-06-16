¡Victoria se prepara para una noche de locura con Triple AAA!

Por: Redacción

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Todo se encuentra listo para la espectacular función de lucha libre de la caravana tres veces estelar de Triple AAA, evento que será presentado por Silver Promotions Wrestling este miércoles 17 de junio en el Gimnasio Edmundo Castro Núñez de la Unidad Deportiva Siglo XXI.

El luchador victorense Silver Fly encabezó la conferencia de prensa realizada en el restaurante Mesón del Valle, donde se dieron a conocer los detalles de la cartelera que reunirá a algunas de las máximas figuras de la lucha libre mexicana.

En la lucha estelar, Psycho Clown, La Parka y Pagano unirán fuerzas para enfrentar a Hijo de Dr. Wagner Jr., El Mesías y Taurus, en un combate que promete emociones de principio a fin.

La batalla semifinal contará con la presencia del ídolo de los niños, Mr. Iguana y la yeska, quien hará equipo con Laredo Kid y Mini Vikingo para medirse ante Sansón, Forastero y Takuma.

La cartelera también incluye una lucha especial en la que Pimpinela Escarlata, El Fiscal y el ídolo victorense Silver Fly se enfrentarán a Abismo Negro Jr., Dave The Clown y Panic Clown, en un duelo que combina experiencia, espectáculo y rivalidad.

En la rama femenil, la luchadora victorense Jade hará alianza con Las Tóxicas para enfrentar a Lady Shani, Dalys, Adelicius y La Catalina, en un combate que promete encender los ánimos del público.

La función arrancará con la participación del talento regional. Disturbio, New Star e Insólito buscarán imponer condiciones frente a Rocker, Dragon King y Eclipse, quienes intentarán robarse los reflectores desde la primera caída.

Silver Fly informó que los boletos continúan disponibles a través de la plataforma MasBoletos.com.mx, además de que este miércoles podrán adquirirse directamente en la taquilla del Gimnasio Edmundo Castro Núñez desde el mediodía.

Convivencia con las estrellas

Como ya es tradición en los eventos organizados por Silver Promotions Wrestling, se realizará una convivencia especial con los luchadores participantes, quienes estarán firmando autógrafos, tomándose fotografías con los aficionados y ofreciendo mercancía oficial.

La convivencia dará inicio a las 18:30 horas, mientras que la función arrancará a las 20:00 horas, por lo que se espera una gran entrada para disfrutar de una noche llena de adrenalina, espectáculo y emoción al estilo de Triple AAA.