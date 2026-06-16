Tamaulipas refuerza monitoreo del gusano barrenador en vida silvestre

Por José Gregorio Aguilar

Martes 16 de Junio del 2026

El titular de la Comisión de Caza y Pesca Deportiva de Tamaulipas, Luis Eduardo García Reyes, informó que se han intensificado las acciones de monitoreo para detectar la presencia del gusano barrenador en especies silvestres, con el apoyo de las Unidades de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre (UMAs).

“Tenemos reuniones constantes con técnicos responsables de cada UMA para bajar información a los propietarios y mantener vigilancia. A través de trampas y cámaras-trampa buscamos localizar posibles casos en animales silvestres”, explicó.

Actualmente, Tamaulipas cuenta con 570 UMAs registradas, la mayoría de tipo extensivo, donde el riesgo es mayor debido a que los animales se desplazan libremente entre predios. “En las UMAs intensivas hay más control porque se trabaja con corrales, inventarios y cercas altas. El problema está en las extensivas, donde la vida silvestre se mueve sin límites”, detalló García.

El funcionario subrayó que hasta la fecha no se han detectado especies silvestres infectadas en el estado, pero se mantiene la alerta. “Estamos preocupados, sobre todo porque viene la temporada de nacimientos de venado cola blanca, una especie icónica en Tamaulipas”, dijo.

Las acciones incluyen coordinación con Senasica, la Comisión México-Estados Unidos para la Prevención de la Fiebre Aftosa, y la Universidad Autónoma de Tamaulipas, que participa con alumnos y especialistas de la Facultad de Veterinaria. “La universidad tiene voluntad de apoyar con personal y capacitación para propietarios de UMAs y ranchos”, agregó.

En las últimas semanas, brigadas de la Comisión visitaron unidades de manejo en San Fernando y Burgos, colocando trampas para la mosca del gusano barrenador y evaluando la situación en campo.

“Nos interesa la vida silvestre y estamos atentos. Queremos prevenir y proteger las especies, sobre todo en esta temporada crítica”, concluyó García Reyes