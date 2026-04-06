Vuelve Psycho Clown a Victoria

Alberto Serna

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- La adrenalina de la lucha libre regresará con fuerza a Ciudad Victoria, donde la reconocida empresa victorense Silver Promotions presentará una función llena de estrellas este próximo miércoles 17 de junio de 2026, a las 20:00 horas, en la Unidad Deportiva Siglo XXI.

De acuerdo con la cartelera oficial, la lucha estelar promete encender al público con la participación de Psycho Clown, La Parka y Pagano, quienes se enfrentarán a Hijo de Dr. Wagner Jr., El Mesías y Taurus, en un combate que ha sido anunciado como uno de los más esperados de la noche.

“Será una lucha estelar con grandes figuras, un choque de estilos y rivalidades que garantizan espectáculo total para la afición”, destacó el luchador local y promotor Silver Fly.

En la lucha semifinal, Mr. Iguana, Octagón Jr. y Mini Vikingo subirán al cuadrilátero para medirse ante Sansón, Forastero y Takuma, en lo que se anticipa como un duelo dinámico y de alta intensidad.

La función también incluirá una lucha especial con nombres como Pimpinela Escarlata, El Fiscal y Silver Fly, quienes enfrentarán a Abismo Negro Jr., Dave The Clown y Panic Clown.

En el sector femenil, Flammer, Hiedra y Maravilla chocarán contra Lady Shani, Dalys y Adelicus, en un enfrentamiento que resalta el crecimiento de la lucha libre femenil.

El evento, contempla además “una lucha más” con talento local que se sumará a la velada, buscando ofrecer un espectáculo completo para los aficionados tamaulipecos.

Con un cartel que reúne figuras consagradas y nuevas promesas, la función apunta a consolidarse como uno de los eventos más atractivos del año en la capital del estado, donde la pasión por del deporte del pancracio sigue más viva que nunca.