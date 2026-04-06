Atenderán rezago de electrificación en Victoria

Alberto Serna

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- El programa de electrificación en Tamaulipas mantiene su ritmo y se perfila como una de las principales estrategias para llevar energía a comunidades que aún carecen del servicio, con nuevos proyectos en puerta y ampliaciones en distintos municipios del estado.

El secretario de Energía, Walter Julián Ángel Jiménez, informó que los trabajos presentan avances importantes, particularmente en el municipio de Casas, donde está por concluir la instalación de sistemas. “Villa de Casas, estamos pronto ya a cerrarlo”, señaló, al precisar que fue necesario ampliar la cobertura tras la incorporación de más beneficiarios.

Indicó que el programa ya se extendió a otras zonas del estado, con acciones en marcha y planeación en nuevos municipios.

“Empezamos a trabajar en Jiménez, proyectando trabajar en San Nicolás, San Carlos y Jaumave”, detalló.

El funcionario subrayó que se trata de una estrategia permanente que no será detenida. “Es un programa que no se puede detener… una vez que inicia tenemos que dar todas las condiciones para que se mantenga en el tiempo”, afirmó, al destacar que para este año se contempla la instalación de más de mil sistemas en viviendas sin acceso a la red eléctrica.

En el caso de Ciudad Victoria, explicó que se analizan alternativas para atender colonias donde no es viable colocar paneles solares debido a la cercanía con infraestructura eléctrica existente. “Estamos haciendo el cálculo de la inversión… para colocar postes y transformadores y conectar a esas personas”, expuso.

Detalló que en la capital del estado se tiene identificado un universo aproximado de familias que podrían beneficiarse con la ampliación de la red. “En el caso de Victoria son alrededor de 250 familias”, mencionó, al señalar que muchas de estas zonas presentan crecimiento irregular.

Respecto a la infraestructura energética, destacó que avanza la construcción de subestaciones en distintos municipios.

“Ya se terminó por ejemplo la de Reynosa, ya comenzó a construirse la de aquí de Ciudad Victoria”, dijo, al tiempo que reconoció que algunos proyectos requieren regularización de predios.

Finalmente, destacó la coordinación con instancias como la Comisión Federal de Electricidad para fortalecer estas acciones.

“Hemos conseguido, ocho predios que se les ha donado a la Comisión Federal”, concluyó, al asegurar que estas obras permitirán mejorar el acceso a la energía en diversas regiones del estado.