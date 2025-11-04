Anuncian la Copa Correcaminos UAT

Ciudad Victoria, Tamaulipas.– La Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) anunció la realización de la Copa Correcaminos UAT, torneo que se llevará a cabo a finales del mes de noviembre, informó Óscar Quintanilla, organizador del evento.

“Tenemos como fecha los días 28 al 30 de noviembre para la realización de este torneo, donde participarán equipos de las categorías 2008 hasta 2021”, detalló.

Quintanilla señaló que, hasta el momento, ya se cuenta con 64 equipos inscritos provenientes de diversos puntos del estado. “Queremos cerrar en 75 equipos, para que el torneo sea competitivo y atractivo para todos los participantes”, añadió.

Comentó que los partidos se desarrollarán en diferentes sedes, entre ellas los campos de la Unidad Deportiva Revolución Verde, Villa Olímpica, Américo Amigo, La Borja, así como en las instalaciones deportivas de la UAT.

“En cuanto a las modalidades, la categoría 2020-2021 se jugará en formato fut-7; las categorías 2016 a 2019 en fut-9, y el resto en fut-11”, explicó.

Finalmente, informó que las inscripciones cerrarán el 15 de noviembre, mientras que el sorteo se llevará a cabo el día 17 del mismo mes.

“Los registros para los equipos locales se realizarán del 25 al 26 de noviembre en el Gimnasio Multidisciplinario de la UAT, mientras que los equipos foráneos podrán registrarse el mismo día de su primer partido”, concluyó.