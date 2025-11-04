SE DESPIDEN DE LOCAL CON DERROTA

Correcaminos solamente obtuvo una victoria de local en este Apertura 25: cuando no tienes una fortaleza en casa no puedes aspirar al algo serio en el torneo. Los naranjas se despiden de su afición con derrota en casa de 0-2.

Lo que se esperaba que ocurriera desde por lo menos hace cuatro jornadas, se dio apenas en la penúltima fecha y ya sin aspiración alguna; jugar con canteranos.

Catororce elementos provenientes de las básicas estuvieron en la convocatoria para enfrentar a Mineros.

Varios elementos que venían teniendo participación no fueron convocados y otros más fueron sacados del 11 inicial y relegados a la banca: el mensaje es muy claro; no se está conforme con su desempeño.

Hubo tres debuts; Leonardo Dávila, Servando Aguilar y Fernando De la Torre, este último debutó en con Corre Premier el 10 de octubre y, el 31 de octubre, con Expansión. Hay que llevarlo con cuidado para que no pierda piso y también tener cuidado con el trato de los debuts hacia las básicas y ver cómo lo toman elementos que tienen años buscando la oportunidad en el primer equipo.

¿Habrá más debuts o se les dará más minutos a los ya debutados en el último partido ante Alebrijes?

El desempeño de los juveniles en el partido ante Mineros fue de regular a bueno; compitieron en gran parte del juego, dieron pelea y en lo particular van ganando experiencia, sacudiéndose el nervio y se van volviendo más competitivos. Entendiendo esta situación no se puede medir a rajatabla por el resultado.

Resta una jornada para que Correcaminos culmine su participación en el Apertura 25 y, ahora sí, a planificar el siguiente torneo con la responsabilidad del 100 por ciento de la nueva directiva y consejo deportivo.

Ver el rumbo que tome el equipo con las decisiones que empiecen a ejecutar los de pantalón largo.

Ya hemos visto algunos agunas cosas que han regresado o “reciclado” como lo es el regreso del logotipo, el uso de banderas del Corre, cosas que las vimos en el pasado con el Lic. Filizola y hasta con Mansur. A esperar las cosas nuevas que puedan aportar; pero, sobretodo, lo más importante es ver cambios en lo deportivo y en los resultados que no han acompaño al club en muchos años.