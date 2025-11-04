Gana tamaulipeco medalla de bronce en Juegos Parapanamericanos Junior 2025

  • martes, 4 de noviembre de 2025

Santiago de Chile.- El atleta tamaulipeco Francisco Tadeo Illescas Núñez obtuvo la medalla de bronce en la disciplina de Para Tiro con Arco, dentro de la modalidad de recurvo en la categoría Sub 21 Mixto, en los Juegos Parapanamericanos Junior que se disputan en Chile.

Illescas Núñez formó equipo con Sarai Asenet Aparicio Salgado, representante de Guanajuato, así lo informó Manuel Virués Lozano, director general del INDE Tamaulipas.

Además indicó que en la fase semifinal, la dupla mexicana cayó ante Brasil con marcador de 0–6, pero logró recuperarse en el duelo por la medalla de bronce al vencer a Chile por 6–2, resultado que aseguró su lugar en el podio.

El equipo nacional fue dirigido por los entrenadores Ana Loza Tenorio y el tamaulipeco Jorge Armando Payán Muñoz de Alba.

Esta es la primera medalla para Tamaulipas en los Juegos Panamericanos Junior 2025 y se espera haya más preseas para los representantes tamaulipecos.

También te puede interesar

Tamaulipas le invierte 16 mdp a la Gimnasia

  • 23 de octubre de 2025

Anuncian fecha para “Tu Talento Triunfa en Tamaulipas”

  • 23 de octubre de 2025

INDE Tamaulipas promociona primer torneo de basquetbol “Gobernador Américo Villarreal Anaya” en las categorías infantil, juvenil y libre en Ciudad Victoria

  • 1 de octubre de 2025

Suma Tamaulipas cinco medallas en el tercer día de la Paralimpiada Nacional en Aguascalientes

  • 26 de septiembre de 2025

Árbitros piden erradicar la violencia

  • 25 de septiembre de 2025

Envía un comentario

Twitter