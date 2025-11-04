Victoria ya tiene rival en la Champions de Tampico

Cd. Victoria, Tamaulipas.- El equipo del Deportivo Victoria por fin conoció a su rival para los Octavos de Final de la Liga de Campeones de Tampico, donde se enfrentará nada más y nada menos que a La Perla.

El sorteo determinó que el conjunto capitalino pagará visita ante La Perla, cerrando así la fase de Octavos de Final el domingo 9 a las 20:00 horas, en la cancha de Colosio.

De acuerdo con las estadísticas, Cuervos SM fue el mejor del campeonato al culminar de manera perfecta su participación en la fase de grupos, sumando 24 unidades.

En el segundo puesto aparece Deportivo Los Ángeles, con 20 puntos, seguido de Serapio Venegas, que terminó con 19 unidades.

Una unidad más abajo se ubica Deportivo Victoria, mientras que Byblos-Real Pumas y América FG Aquiles Billiard & Lounge finalizaron con 17 puntos. Los equipos del Club Deportivo La Perla y RS Seguros FC sumaron 16 unidades.

Por su parte, los conjuntos de Deportivo Tancol Los Judas, Juniors Tampico Corona, Deportivo Tinaco y Deportivo Bautista cerraron con 15 puntos.

Finalmente, alcanzando la clasificación “de último minuto”, los equipos de Club Deportivo Colonia Morelos, Selección TSR y Boypo-Orinegros JDC lograron avanzar con 14 unidades.